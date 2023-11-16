Больше половины россиян пытаются полностью отказаться от сахара

Только 9% опрошенных уже справились с такой задачей.

Эксперты ЭФКО и A2:Research провели исследование и выяснили, что 65% россиян решительно настроены практически отказаться от сахара, а 9% граждан уже полностью исключили продукт из своего рациона. Об этом сообщает RT.

При этом отмечается, что 21% респондентов перестали добавлять сахар в чай и кофе, а 17% регулярно устанавливают ограничение на количество съеденных сладких продуктов.

Кроме того, 9% участников опроса признались, что отказаться от сладкой добавки им мешает отсутствие силы воли.

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