До 1 февраля в Новосибирске перекроют улицу Ленина для подготовки к Новому году

Часть улицы Ленина в Новосибирске перекроют до 1 февраля для подготовки к Новому году

С 17 ноября до 1 февраля дорогу от площади Ленина до улицы Советской перекроют для машин. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Новому году.

Уточним, что транспорт медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, который следует по неотложным вызовам, сможет беспрепятственно проезжать по перекрытой улице. Правило также распространяется на транспорт, который задействован в общегородских новогодних мероприятиях.

Напомним, что из-за работ на сетях сразу в трех районах Новосибирска ограничат движение машин.