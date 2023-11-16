Двухэтажный автовокзал открылся на границе Кемерово и Новосибирска

Новый двухэтажный автовокзал открылся на границе Новосибирской и Кемеровской областей

Новый автовокзал площадью 800 метров открылся в октябре этого года на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Через него в сутки проходит порядка 500 человек.

В данный момент там можно приобрести билеты на рейсы до Ленинска-Кузнецкого, Междуреченска, Таштагола, Белово, и в обратную сторону — до Новосибирска.

Автовокзал оборудован пунктами питаниям, комнатой матери и ребенка, и туалетом с удобствами для маломобильных людей.

Стоянка автобусов составляет 20-30 минут, в ближайшее время также хотят запустить автобус от Журавлей до горнолыжного комплекса «Танай».

Напомним, что 15 ноября на площадке Новосибирского Экспоцентра открылся один крупнейших торговых форумов в России — «Дни ритейла в Сибири». Его участниками стали представители 34 регионов страны.