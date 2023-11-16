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общество

Новосибирский комбат Панфёров прокомментировал бессрочную мобилизацию

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панфёров, комбат добровольческого отряда «Вега», высказался относительно мобилизации в России. Об этом сообщает VN.ru.

Бойцы, призванные на службу в сентябре прошлого года, имеют право на два отпуска в год. Срок пребывания военнослужащего в армии не устанавливается во время мобилизации.

Панфёров подчеркнул, что эти солдаты в настоящее время являются неотъемлемой частью обороноспособности страны. Он считает, что менять их нецелесообразно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что судебный пристав из Новосибирска обвинил своего коллегу в избиении.

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Игорь Кириченко
Журналист

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