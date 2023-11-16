Новый оптовый рынок может появиться в Новосибирске

В Новосибирске могут создать новый оптовый рынок

Администрация Новосибирска рассматривает кандидата для пилотного проекта по строительству оптового рынка в городе, который может стать альтернативой Хилокскому рынку.

В России с 2022 года осуществляется концепция по созданию ОПР — оптовых продовольственных рынков, проект разделили на три этапа. Первый по разработке нормативно-правовых документов завершится в этом году.

На торговом форуме «Дни ритейла в Сибири» эксперты рассказали, что уже рассматривают задачи, требования и форматы к новым ОПР. Рынки в крупных городах начнут создавать в 2024 году, один из первых может появиться в Новосибирске.

ОПР будут создаваться с нуля, так как, по мнению экспертов, это проще и дешевле, ведь действующие рынки формировались на бывших плодоовощных базах, которые за 30 лет пришли в негодность.

Последним этапом по реализации концепции станет создание рынков во всех регионах страны. К 2026 году программу планируют завершить.

Напомним, что по данным аналитиков за октябрь 2023 года в Новосибирске выросли цены на некоторые продукты.