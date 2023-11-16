Президент РФ Путин присвоил бригаде из Новосибирска звание «гвардейская»

Владимир Путин подписал указ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении бригаде из Новосибирской области почётное наименование «гвардейской».

Глава государства отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество бойцов в зоне специальной военной операции. Сейчас 35-я Таллиннская ордена Красной Звезды бригада дислоцируется в поселке Коченёво.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стальную стелу в честь бойцов СВО установили в Новосибирской области. Председатель общественной организации «Женский Совет» Людмила Можейко вместе с инициативной группой получили грантовые средства на установку стальной стелы в городе Обь Новосибирской области.