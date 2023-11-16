Производители предупредили о росте цен на форуме «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске

На форуме «Дни ритейла в Сибири» компания NielsenIQ представила результаты опроса топ-менеджмента российских розничных сетей.

Почти 60% отечественных производителей продуктов планируют увеличить цены в ближайшие 3 месяца.

59% уже сообщили руководству торговых сетей о том, что собираются повысить цены. 24% представителей отрасли пока не определились насчет повышения цен. 18% не собираются повышать цены.

26% поставщиков планируют увеличить цены на 11-15%, в то время как 17% производителей не превысят 4% роста. Остальные намерены повысить цены на 16–20%. Цены собираются повысить из-за инфляции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что торговый форум «Дни ритейла в Сибири» открылся в Новосибирске.