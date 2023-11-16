Репродуктолог Заборская назвала возраст от 19 до 35 лет лучшим для зачатия детей

Специалист объяснила, что качество яйцеклеток у женщин становится хуже с каждым годом.

Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что наиболее подходящим возрастом для рождения детей — от 19 до 35 лет.

Специалист объяснила, что с каждым годом качество яйцеклеток снижается, независимо от общего самочувствия женщины. Кроме того, со временем и период овуляции становится нерегулярным, что также создает препятствие на пути к деторождению.

Заборская добавила, что мужчины, напротив, сохраняют возможность иметь детей вплоть до преклонного возраста. Однако активность сперматозоидов все же будет постепенно снижаться, заключила она.

Напомним, в Забайкальском крае хирурги провели уникальную операцию по сохранению беременности.