Стало известно, кого признали лучшим сварщиком Новосибирска в 2023

Лучшие участники набрали максимальную сумму баллов в двух заданиях: тестовом и практическом – сварить сейф-копилку.

На конкурсе профессионального мастерства в Новосибирском техническом колледже им. А. И. Покрышкина, лучшим сварщиком среди признали Евгения Шевяхова.

Среди студентов то же звание досталось Евгению Медведеву. Оба победителя ученики этого учебного заведения.

Участники соревнования прошли два этапа: тестовое и практическое испытание – сварку сейфа-копилки.

Шевяхов и Медведев получат дипломы от мэра Новосибирска, а также денежные премии в размере 20 тысяч и 12 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске создают ударные беспилотники для 3D-печати на спецоперации.