В Новосибирске создают ударные беспилотники для 3D-печати на спецоперации

Конструкторское бюро «Спектр» из Новосибирска сообщило о разработке ударного беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который изготовят на 3D-принтере в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный директор организации Андрей Братеньков подчеркнул, что беспилотники разработают из вторсырья и обломков пластика.

Сейчас в КБ «Спектр» готовят прототипы беспилотников с дальностью полета до 30 км. Также планируют провести испытания первого прототипа в декабре. Для производства аппаратов в зоне СВО используют промышленные 3D-принтеры.

Ключевой момент разработки — снижение стоимости производства из-за использования вторичных материалов. Братеньков также подчеркнул, что беспилотники «Спектра» будут выдерживать до 10 кг груза и состоять полностью из отечественных комплектующих.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ Путин присвоил бригаде из Новосибирска звание «гвардейская».