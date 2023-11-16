Цены на перелет из Москвы в Новосибирск дошли до 80 тысяч рублей на двоих

Речь идет о компании «Аэрофлот» и билетах на ближайшие даты.

Стоимость перелета из Новосибирска в Москву на двух человек превысила 80 тысяч рублей. Это касается билетов на ближайшие даты от компании «Аэрофлот».

Перелет в одну сторону 16 ноября будет стоить в 41 558 рублей. Такие же цены на перелеты из других городов Сибири. Например, чтобы добраться в Москву из Томска, Барнаула или Кемерово, придется заплатить не менее 41 558 рублей.

Однако при других датах цены снижаются. Билет на 17 ноября стоит 32 906 рублей, на 18 ноября — 21 036 рублей, а на 19 и 20 ноября — 13 846 рублей.

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