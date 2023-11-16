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общество

У новосибирцев большая часть зарплаты уходит на еду

Фото: freepik

Новосибирцы тратят все сбережения на еду и аренду жилья.

Служба исследований в крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей Новосибирской области. Эксперты попросили назвать самые большие статьи расходов за месяц.

По данным опроса было выявлено, что для 54% новосибирцев самая большая статья расходов за месяц является покупка еды. На следующем месте оказалась аренда жилья или ипотека (вариант выбрали 37% респондентов из НСО) — этот пункт назвали 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента от 25 до 34 лет.

И на последнем месте оказалась выплата кредитов. На это ответили 24% опрошенных.

Напомним, что траты жителей Новосибирска на одежду в сентябре увеличились на 43%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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