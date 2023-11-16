В Новосибирске автобус № 43 снова поменял схему движения по маршруту

Из-за коммунальной аварии в Новосибирске временно изменится маршрут автобуса №43. Об этом сообщила мэрия города.

Сегодня, 16 ноября, с 17:00 и до особого распоряжения, автобус будет объезжать закрытые участки улицы Забалуева и улицы Связистов по измененной схеме.

Напомним, что со 2 ноября автобус №43 ездил по временной схеме из-за технического перевооружения магистральной тепловой сети и закрытия участка улицы Забалуева в районе дома №5.

В результате аварии на теплотрассе пришлось закрыть и примыкающий к Забалуева участок улицы Связистов до 24 ноября. Автобус будет ездить по улицам Широкая, Невельского, безымянный проезд в направлении улицы Филатова, а затем по улицам Филатова и Забалуева.

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