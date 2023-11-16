В Новосибирской области здание новой поликлиники в Краснообске сдали в эксплуатацию

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области ввели в эксплуатацию новый корпус поликлиники, возведенный в рамках национального проекта «Здравоохранение».

У этого медицинского комплекса площадь более 10 тысяч квадратных метров. Она расчитана для обслуживания до 750 посещений в сутки.

Строительство четырехэтажного здания началось в июле 2022 года под руководством подрядчика ООО «Бердский строительный трест». Министр строительства региона Алексей Колмаков подчеркнул, что проект реализовали быстро и качественно благодаря высокому темпу работ.

Новый корпус поликлиники разделили на два блока с отдельными входами для детского и взрослого отделения. Внутри здания оборудованы кабинеты профильных врачей, диагностические и лаборатории, женская консультация, дневной стационар и отделение восстановительного лечения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с начала этого года 540 сирот обрели свой дом.