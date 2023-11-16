В Новосибирске с начала этого года 540 сирот обрели свой дом

На обеспечение жильем было выделено свыше двух млрд рублей.

В Новосибирске в 2023 году рекордное количество детей-сирот получили жилье. Общее число составило 540 человек, на обеспечение которых выделили более двух миллиардов рублей. Мэр города Анатолий Локоть вручил ключи обладателям нового жилья в микрорайоне «Родники».

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно реализовали в первой половине года. Бюджет программы на 2023 год увеличился в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Сумма составила более двух миллиардов рублей. Мэр подчеркнул, что план по обеспечению жильем перевыполнили.

В мэрии отметили, что рост финансирования программы связан с постоянным спросом молодежи на собственное жилье. Планируется продолжить реализацию программы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области строят еще 39 жилых домов при поддержке Сбера.