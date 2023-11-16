В Новосибирске фурам запретят въезд в дневное время

Фурам могут вновь запретить въезд в Новосибирск днём из-за роста числа ДТП.

Депутаты комитета Заксобрания НСО по транспортной, промышленной и информационной политике обсудили ситуацию с ростом числа ДТП в регионе, в том числе и со смертельным исходом и пути решения этой проблемы.

Ими было отмечено, что для снижения ДТП на дорогах Новосибирской области необходима реализация комплекса мер – от инженерных до профилактических.

По словам заместителя начальника УГИБДД МВД по Новосибирской области Андрея Кузнецова, по итогам десяти месяцев было зарегистрировано 2224 ДТП (+26% к аналогичному периоду прошлого года) в которых погибло 232 человека (+19%), раненых 2686 (+21%).

В ходе обсуждения депутат Александр Козлов напомнил, что прежде в области действовал запрет на передвижение фур в течение дня для предотвращения ДТП.

Напомним, что в Новосибирске фура сбила насмерть женщину на пешеходном переходе.