В Новосибирске из-за гибели рабочего будут судить прораба ТЭЦ-5

В Новосибирске прораба предприятия ТЭЦ-5, на котором погиб рабочий, будут судить

Напомним, что 16 июня на ТЭЦ-5 в Новосибирске произошёл взрыв внутри резервуара, четыре человека провалились в ёмкость глубиной около семи метров. В результате трое пострадали, один из них скончался.

Ровно через семь месяцев, 16 ноября прокуратура Новосибирской области сообщила, что 41-летнего прораба обвинили в нарушении правил техники при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.

В данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Ранее судебный пристав из Новосибирска обвинил своего коллегу в избиении.