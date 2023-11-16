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общество культура

В Новосибирске люди раскупили билеты на декабрьские концерты певца SHAMAN

Фото: скриншот из видео

В Новосибирске на два концерта популярного исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) проданы все билеты.

Первое выступление запланировано на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, а второй концерт пройдет на следующий день в Доме ученых в Академгородке.

Несмотря на то, что до мероприятий остался месяц, поклонники артиста успели раскупить все билеты. Их стоимость варьировалась от 2 до 7,5 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске звезды Большого театра выступят в «Щелкунчике» на сцене НОВАТа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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