В Новосибирске на распродаже Ozon самой дорогой покупкой стал автомобиль

Автомобиль стал самой дорогой покупкой новосибирцев на распродаже Ozon «11.11».

Как сообщает издание «РБК Новосибирск», компания «Ozon» назвала самую дорогую покупку в Новосибирске во время распродажи «11.11».

Житель Новосибирской области стал обладателем автомобиля марки Chery Tiggo 4 Pro за 1 999 990 рублей. Он приобрёл машину на маркетплейсе Ozon во время распродажи.

По данным маркетплейса, в этом году новосибирцы покупали больше и активнее. В пик распродажи рост продаж в регионе увеличился на 79%, по сравнению с прошлым месяцем.

Напомним, что у новосибирцев большая часть зарплаты уходит на еду.