В Новосибирске налоговая потребовала банкротства производителя сельхозтехники

Компания зарегистрирована в Новосибирской области в 2015 году.

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск в суд против общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования Сельмаш».

Орган налогового контроля требует признать компанию банкротом из-за долга в 6,5 миллионов рублей. Сейчас иск не принят к производству.

Эта организация производит технику и сельскохозяйственное оборудование. Ее зарегистрировали в Новосибирской области в 2015 году. С начала 2022 года при поддержке бюджета региона компания начала производство щелевателя-плоскореза для подготовки почвы после сбора урожая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске восстанавливают дореволюционную машину-карету из царского гаража.