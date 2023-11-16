В Новосибирске нашли псалтирь первопечатника Фёдорова 1570 года

Псалтирь первопечатника Фёдорова обнаружили в Новосибирской области. Таких книг осталось всего пять в мире.

В Новосибирской митрополии сообщили, что в Новосибирске 15 ноября презентовали редчайшее издание Псалтири с Часословцем. Книга издана в 1570 году.

Ранее книгу обнаружили учёные ГПНТБ СО РАН весной этого года. Она хранилась в библиотеке Новосибирской православной духовной семинарии.

Сейчас псалтирь с Часословцем представлен в Государственной публичной научно-технической библиотеке, поэтому каждый желающий может его увидеть вживую.

Ранее Сиб.фм сообщал, что русская церковь раскритиковала новую тысячную банкноту из-за изображения храма без креста.