В Новосибирске ожидается похолодание до -11 градусов

Согласно данным Gismeteo, в Новосибирске ожидается резкое похолодание на следующей неделе.

С понедельника, 20 ноября, температура в городе снизится до -4 градусов.

В ночь на вторник, 21 ноября, ожидается до -11 градусов. Днем температура поднимется до -7 градусов.

На этой неделе, с 13 по 19 ноября, в городе сохранится теплая погода.

Сегодня, 16 ноября, ожидается от +4 до +6 градусов, с порывами ветра до 12 м/с.

Завтра, 17 ноября, температура немного упадет. Ожидается от +3 до +4 градусов днем, с порывами ветра до 10 м/с.

В субботу, 18 ноября, температура снова поднимется до +6 градусов. Также прогнозируют дождь.

В воскресенье, 19 ноября, днем будет +7 градусов. Однако ночью ожидается понижение температуры до -2 градусов. Весь день будет дождь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разрабатывают ударный дрон, который можно распечатать на 3D-принтере.