В Новосибирске под окнами многоэтажки на Толбухина нашли тело мужчины

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.
Сегодня, 16 октября, днем жители Новосибирска обнаружили тело неизвестного мужчины возле дома №25/1 на улице Толбухина. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.
Полицейские Дзержинского отдела получили сообщение и направили на место происшествия оперативную группу.
По информации пресс-службы ведомства, инцидент зарегистрирован в соответствии с установленными процедурами. В настоящее время проводят проверку по происшествию.
Ранее Сиб.фм сообщал, что реабилитационный центр под Новосибирском обвинили в похищении людей.