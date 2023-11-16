В Новосибирске под окнами многоэтажки на Толбухина нашли тело мужчины

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.

Сегодня, 16 октября, днем жители Новосибирска обнаружили тело неизвестного мужчины возле дома №25/1 на улице Толбухина. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

Полицейские Дзержинского отдела получили сообщение и направили на место происшествия оперативную группу.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент зарегистрирован в соответствии с установленными процедурами. В настоящее время проводят проверку по происшествию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что реабилитационный центр под Новосибирском обвинили в похищении людей.