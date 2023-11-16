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общество

В Новосибирске поймали находящегося в федеральном розыске 32-летнего наркодилера

Фото: Pexels.com

В Новосибирске полицейские задержали 32-летнего жителя Улан-Удэ, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники ДПС остановили в центре города внедорожник Toyota Land Cruiser 200. У владельца машины нашли поддельные документы. Автомобилиста доставили в дежурную часть, где выяснилось, что он предъявил водительское удостоверение и паспорт на чужое имя.

По информации прокуратуры, мужчина находился в федеральном розыске с ноября 2019 года по делу о сбыте наркотических средств. Подозреваемый признался, что приобрел поддельные документы в интернете за 300 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске уроженец Белоруссии стал командиром полка ДПС.

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Игорь Кириченко
Журналист

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