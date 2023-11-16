В Новосибирске уроженец Белоруссии стал командиром полка ДПС

Начальник главка МВД России по Новосибирской области подписал приказ о назначении 48-летнего Александра Дорохова командиром полка ДПС в Новосибирске.

Подполковник Дорохов родился в белорусском городе Рогачеве. Он окончил новосибирское высшее военное командное училище в 1998 году.

Свою службу в Госавтоинспекции он начал в 2006 году. Занимал должность обычного инспектора Первомайского района. За три года он продвинулся до заместителя командира роты № 1 батальона ПДСП ГИБДД по Новосибирску. В 2011 году он стал командиром роты № 2, а через два года возглавил весь батальон. С 2016 года Александр Дорохов занимал позицию заместителя командира полка.

В ведомстве сообщили, что у Дорохова есть награды, включая медали МВД России «За отличие в службе» III, II и I степени, а также Медали МВД России «За отличие в службе ГИБДД» II и I степени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что байкеры из Новосибирска проехали 8 тысяч километров по Алтаю и Монголии.