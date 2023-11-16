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общество проиcшествия

В Новосибирске простились с погибшим на СВО Александром Соколовым

Фото: социальные сети

23 октября погиб Александр Соколов в зоне специальной военной операции.

Как сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте», 23 октября, находясь на позициях 2 батальона в районе Авдеевки, погиб Александр Соколов.

В сентябре этого года мужчина подписал контракт с Министерством обороны российской Федерации и отправился в зону СВО, где на территории выполнял обязанности оператора расчета в составе штурмовой бригады Вооруженных сил Российской Федерации.

Александр Соколов был награждён орденом мужества, который глава населенного пункта передал жене погибшего военного.

Напомним, что боец Иван Шаталин из Новосибирской области погиб в зоне СВО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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