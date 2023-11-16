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общество

В Новосибирске родственникам мобилизованных разрешили провести «собрание» в бюджетном учреждении

Фото: freepik

Вместо митинга родственникам новосибирских мобилизованных разрешили провести «собрание» в бюджетном учреждении.

В Telegram-канале «Митинг в поддержку мобилизованных. Новосибирск» появилась информация о том, что правительство Новосибирской области позволило родственникам мобилизованных провести собрание в ДК «Октябрьской революции» на улице Ленина в Новосибирске. Документ о соглашении подписал вице-премьер региона Андрей Клюзов.

Как сообщается в источнике, для участия потребуется: регистрация, предоставление справки о мобилизации родственника и документ, подтверждающий родство с ним.

Мероприятие пройдёт 19 ноября в 12:00.

Фото В Новосибирске родственникам мобилизованных разрешили провести «собрание» в бюджетном учреждении 2

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэрия Новосибирска запретила митинг оппозиционера "за честные выборы".

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Валерия Митрохина
Журналист

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