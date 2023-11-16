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общество

В Новосибирске собираются сделать дублер ул. Станционной

Фото: Pexels.com

Власти Новосибирска планируют изменить инфраструктуру до 2030 года.

Улицу Титова продлят до границы Новосибирска. Также собираются построить путепровод через железнодорожные пути для автомобилей, трамваев и пешеходов. Планируется также создание многоуровневых транспортных развязок на пересечениях улицы Хилокской с Толмачевским шоссе и улицы Петухова.

После 2030 года планируют продлить улицу Дукача до Толмачевского сельсовета. Новый проект планировки территории охватывает более 250 гектаров, включая Площадь инженера Будагова, Красный проспект, улицы Фрунзе и Ипподромскую.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на перелет из Москвы в Новосибирск дошли до 80 тысяч рублей на двоих.

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Игорь Кириченко
Журналист

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