В Новосибирске владельцы гибридных автомобилей получают налоги по двум двигателям

Сотрудники ГИБДД сложили мощности бензинового двигателя и электрического.

Владельцы гибридных автомобилей в Новосибирске столкнулись с увеличением транспортного налога из-за особенностей расчета мощности двигателя. Местный житель Андрей З., перейдя на Toyota Prius, столкнулся с повышением налоговой ставки.

Сотрудники ГИБДД учитывают суммарную мощность бензинового и электрического двигателей гибридных автомобилей при расчете транспортного налога. У Андрея получилось 169,9 лошадиной силы, что привело к значительному увеличению налогового обязательства до более чем 8,5 тысяч рублей.

Представители ГУ МВД по Новосибирской области подчеркнули, что информация для расчета налога берется из официальных документов, включая электронный паспорт транспортного средства (ПТС).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске утильсбор за иномарки увеличился в 200 раз.