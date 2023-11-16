В Новосибирске врач Андрей Поздняков назвал главные симптомы коклюша

Младенец умер от коклюша в Красноярском крае — это породило беспокойство у многих мам-сибирячек.

В Новосибирске в беседе с VN.ru главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что коклюш действительно может быть смертельно опасным.

«Коклюш – это заболевание, которое может быть опасно для определённых категорий людей, прежде всего для детей раннего возраста до года», – пояснил главврач.

По его словам, опасность коклюша заключается в длительном кашле, после чего возникают задержки дыхания (апноэ). А любая рефлекторная спазматическая задержка дыхания подобного рода порождает гипоксию головного мозга.

«У новорожденных в силу незрелости головных структур периоды апноэ могут возникать регулярно, именно это является основной опасностью данного заболевания: апноэ, гипоксия и нарушения сознания вплоть до комы», – рассказал Андрей Поздняков.

Также, врач отметил, что очень часто коклюш сопровождает пневмония — это может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу.

Симптоматика коклюша начинается с обычного кашля, по словам врача, а затем кашель становится приступообразным, спазматическим. Ребёнка может даже вырвать от обильного кашля. А в случае если у пациента возникают бактериальные осложнения, то идет повышение температуры и нарастание симптомов интоксикации.

Напомним, что врачи из Новосибирска спасли студента, врезавшегося в коня на мотоцикле.