В Новосибирске вырос объём продаж апартаментов в 4,5 раза

В октябре 2023 года в Новосибирске общая сумма продаж апартаментов составила 1,36 миллиарда рублей.

По данным бизнес-сообщества девелоперов «One Company» в октябре текущего года в Новосибирске общая сумма продаж апартаментов составила 1,36 миллиардов рублей, что в 4,5 раза больше, чем в декабре 2022 года.

Эксперты отметили, что об оживленном спросе на сегмент недвижимости говорят рост средней стоимости и цены за квадратный метр вместе с резким увеличением объёма продаж.

Директор компании RID Analitics Елена Ермолаева отметила, что рынок апартаментов в Новосибирске крайне небольшой, поэтому на нём то сокращаются объёмы продаж, то растут.

Напомним, что ипотека на нежилые помещения растет в Новосибирске в 1,7 раза быстрее.