В Новосибирске задержали девушку, которая подменяла товар на Wildberries

Девушку из Новосибирска подозревают в краже вещей на пункте выдачи.

Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», в Новосибирске 15 ноября задержали девушку, которую подозревают в краже одежды в пункте выдачи Wildberries.

Инцидент произошёл в Первомайском районе, где сотрудница пункта заподозрила клиентку в краже, после чего попросила её открыть рюкзак. Но девушка недолго думая решила просто сбежать — её догнали и привели обратно, чтобы дождаться приезда полиции.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.

Напомним, что группа новосибирцев украла более 2,5 миллионов рублей. Обвиняемые звонили жителям разных регионов страны, представляясь сотрудниками банка, которой никогда не существовал.