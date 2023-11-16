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общество проиcшествия

В Новосибирске задержали девушку, которая подменяла товар на Wildberries

Фото: ACT-54

Девушку из Новосибирска подозревают в краже вещей на пункте выдачи.

Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», в Новосибирске 15 ноября задержали девушку, которую подозревают в краже одежды в пункте выдачи Wildberries.

Инцидент произошёл в Первомайском районе, где сотрудница пункта заподозрила клиентку в краже, после чего попросила её открыть рюкзак. Но девушка недолго думая решила просто сбежать — её догнали и привели обратно, чтобы дождаться приезда полиции.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.

Фото В Новосибирске задержали девушку, которая подменяла товар на Wildberries 2

Напомним, что группа новосибирцев украла более 2,5 миллионов рублей. Обвиняемые звонили жителям разных регионов страны, представляясь сотрудниками банка, которой никогда не существовал.

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Валерия Митрохина
Журналист

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