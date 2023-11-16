В Новосибирской области мигранты высказались о запрете на работу в РФ

Мигранты в Новосибирской области прокомментировали возможный запрет на работу в России для иностранных граждан.

Напомним, что в нескольких регионах страны уже ввели ограничения на трудоустройство мигрантов в определенных сферах. На данный момент подобные запреты не действуют в Новосибирске, но есть предположение о возможном создании отдела по борьбе с преступлениями среди мигрантов в будущем.

30-летний Азиз живет в Новосибирске почти три года. Он переехал из Узбекистана в поисках лучших условий труда. Однако он столкнулся с реальностью, которая оказалась менее благоприятной. Получив патент на работу, Азиз работает в такси, а его доход постоянно снижается из-за высокой арендной платы за автомобиль.

Мигрант также отметил, что взаимоотношения с местными жителями ухудшились. По его словам, часто возникают конфликты на дорогах, а сотрудники ГИБДД стали строже к нему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области число найденных фальшивых банкнот сократилось на 70%.