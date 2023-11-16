В Новосибирской области обнаружили 50 поддельных купюр на сумму 170 тысяч

В Новосибирской области выявили 50 поддельных купюр на общую сумму в 170 тысяч рублей.

По данным Сибирского главного управлении Банка России, в период с января по сентябрь 2023 года в Новосибирской области выявили 50 поддельных купюр на сумму в 170 тысяч рублей.

Как сообщили специалисты банка, чаще всего преступники подделывают купюры 5 000 рублей — было обнаружено 30 таких купюр. А также банкноты номиналом в 1 000 рублей — в Новосибирской области их обнаружили 17 штук.

«Для фальшивомонетчиков банкноты Банка России — одни из самых трудно подделываемых в мире. Всё дело в высокой степени защиты и популярности безналичных платежей в России», — прокомментировала заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Напомним, что Банк России приостановит выпуск новой тысячной купюры после критики церкви.