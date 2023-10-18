Банк России приостановит выпуск новой тысячной купюры после критики церкви

Банк России приостановит выпуск обновленной тысячерублевой банкноты, которая была презентована два дня назад. Купурю не успели поступить в широкое обращение, заявили в ЦБ.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», —говорится в сообщении

Напомним, Банк России на презентации показал новые банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Их сделали в стиле, который ранее использовали в банкнотах номиналом 100, 200 и 2 тысячи рублей. Позже стало известно, что в РПЦ раскритиковали дизайн новой тысячной купюры, на оборотной стороне которой изображена башня Сююмбике и Дворцовая церковь в Казани.

Церковь возмутило то, что минарет изображен с полумесяцем, а купол православного храма — без креста.