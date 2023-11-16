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общество

Вице-мэр Терешкова рассказала, как в Новосибирске украсят улицу Ленина к Новому году

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

В этом году будет организован парад игрушек.

С 17 ноября по 1 февраля в Новосибирске улицу Ленина от площади до улицы Советской переоборудовали в пешеходную зону. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

На протяжении этого периода на этом промежутке вывесят подвесной потолок и поставят украшенные шарами ёлки. Однако дизайн изменят. На улице создадут фотозоны.

В этом году также планируют провести парад игрушек, в котором смогут принять участие жители города. Для этого должен быть тематический костюм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Сибирь-Арена» ищет подрядчика для уборки помещений за 93,8 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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