Врач-эндокринолог предупредила о вреде красного мяса из-за риска развития рака

Специалист рекомендует заменить мясо на рыбу, морепродукты и птицу.

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что с наступлением определенного возраста человеку важно более тщательно следить за своим питанием, в том числе и исключить некоторые продукты. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Так, по словам специалиста, пожилым людям следует уменьшить количество потребления красного мяса, так как в нем содержатся компоненты, которые увеличивают риск развития рака. Лучше заменить продукт на рыбу, морепродукты и птицу, посоветовал диетолог.

Поляков подчеркнул, что употребление белка крайне важно для организма, потому что с его помощью синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани, добавил он.

Напомним, эндокринолог перечислила продукты, нарушающие качество сна.