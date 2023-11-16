Врач Кашух опровергла миф об эффективности острых блюд при похудении

Специалист рекомендует отказаться от острой пищи тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с Pravda.Ru, что на самом деле острая пища практически никак не влияет на похудение. По словам специалиста, в этом случае речь может идти только об ускорении обмена веществ.

«К примеру, кровь активнее приливает к стенкам желудка, и его работа улучшается. Однако включать острые блюда в рацион следует постепенно и с осторожностью. Начинать стоит с небольших количеств и, наблюдая за реакцией организма, постепенно увеличивать порцию или интенсивность блюд», — объяснила гастроэнтеролог.

Однако, даже несмотря на то, что такая пища не способна вызвать каких-либо значимых нарушений у здорового человека, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта все же следует от нее воздержаться, добавила Кашух.

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