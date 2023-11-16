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спорт

XК «Енисей» обыграл Новосибирский клуб «Сибсельмаш» со счётом 4:2

Фото: freepik

Новосибирский клуб по хоккею с мячом «Сибсельмаш» проиграл Красноярску.

Команда по хоккею с мячом «Енисей» из Красноярска одержала четвёртую в этом сезоне победу в Чемпионате России — они выиграли выездной матч у новосибирского клуба «Сибсельмаш». Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

По итогам выездного матча красноярский клуб набрал 12 очков. Он расположился на третьей строчке турнирной таблицы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что ЦСКА обыграл хоккейный клуб «Сибирь» со счётом 6:3 в матче КХЛ. Сейчас ЦСКА с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Сибирь» располагается на восьмой строчке Востока с 25 очками.

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Валерия Митрохина
Журналист

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