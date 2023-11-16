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общество проиcшествия

Житель Новосибирска оказался одним из выживших в затонувшем вездеходе

Фото: freepik

Вездеход с сотрудниками геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области.

Как сообщается в Telegram-канале «Baza», утром 15 ноября гусеничная машина «ТГМ-5» провалилась под лёд во время переезда через реку Ичера. В вездеходе находились 6 человек и все они были сотрудниками компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Выжить удалось только двоим: 39-летнему водителю вездехода Василию из Хакасии и 28-летнему руководителю по лесотопографическим работам Андрею из Новосибирской области.

По данным источника, вездеход уже удалось достать из реки — там были обнаружены тела четырёх человек.

Сейчас следственный комитет проводит проверку.

Напомним, что жительница Алтайского края за день до своего юбилея уснула на путях и выжила.

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Валерия Митрохина
Журналист

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