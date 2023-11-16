Зима близко: температура в Новосибирске опустится до -15 градусов

До -15 градусов стоит ожидать новосибирцам в конце ноября

19 ноября в Новосибирске ожидается погода до +7 градусов, в следующие три дня наступит похолодание. Днем — до -7 градусов, ночью — до -11.

В конце ноября, с 23 по 29, в городе вновь наступить потепление до +6 градусов. С начала декабря температура опустится до -7. Об этом сообщает сервис gismeteo.ru.

По данным Яндекс.погоды также стоит ожидать похолодание 19 ноября, 20 и 21 числа температура опустится до -8 и -10 соответственно. С 22 по 27 число — до -5.

Ночью 28 ноября возникнет резкое похолодание до -15, а днем до -8 градусов.

Ранее сообщалось, что до 1 февраля в Новосибирске перекроют улицу Ленина для подготовки к Новому году.