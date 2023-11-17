Байкеры из Новосибирской области проехали 8 тысяч километров по Алтаю и Монголии

Во время поездки байкеры познакомились с разными культурами и национальностями.

Байкеры из Новосибирска Алексей Бондарев и Владимир Кончуковский, члены мотоклуба «99 percent MC», успешно завершили своё путешествие, проехав более 8 тысяч километров на мотоциклах через Алтай и Монголию.

У берега реки в Горном Алтае они встретили одинокого итальянца без ног, который два месяца путешествовал по России с протезами. В Улан-Баторе они познакомились с байкерами из Тайваня, Китая, США, Индии и Южной Кореи.

Новосибирские байкеры также обменивались опытом с представителями мотоклубов из Европы, Турции и России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске владельцы гибридных автомобилей получают налоги по двум двигателям.