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общество

Байкеры из Новосибирской области проехали 8 тысяч километров по Алтаю и Монголии

Фото: Pexels.com

Во время поездки байкеры познакомились с разными культурами и национальностями.

Байкеры из Новосибирска Алексей Бондарев и Владимир Кончуковский, члены мотоклуба «99 percent MC», успешно завершили своё путешествие, проехав более 8 тысяч километров на мотоциклах через Алтай и Монголию.

У берега реки в Горном Алтае они встретили одинокого итальянца без ног, который два месяца путешествовал по России с протезами. В Улан-Баторе они познакомились с байкерами из Тайваня, Китая, США, Индии и Южной Кореи.

Новосибирские байкеры также обменивались опытом с представителями мотоклубов из Европы, Турции и России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске владельцы гибридных автомобилей получают налоги по двум двигателям.

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Игорь Кириченко
Журналист

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