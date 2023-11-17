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общество

Барнаульский застройщик построит школу в Новосибирске

Фото: freepik

Мэрии Новосибирска предложили построить учебное заведение барнаульский застройщик.

Во время эфира радио «Городская волна» начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев рассказал о том, что барнаульский застройщик построит и подарит Новосибирску новую школу. Она может расположиться на улице Краузе.

Компания «Союз-Инвест» сейчас осваивает в Новосибирске территорию площадью около 10 гектар. Они предложили построить школу за свои деньги и передать бесплатно ее городу.

Напомним, что в Новосибирске около Заельцовского бора девелопер построит школу. Разрешение на строительство средней образовательной школы на улице Победы, рядом с Заельцовским бором, мэрия Новосибирска выдала 9 ноября.

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Валерия Митрохина
Журналист

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