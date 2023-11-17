Дело о гибели ребёнка в канализационной трубе под Новосибирском дошло до суда

Заместителя директора строительной компании будут судить за гибель ребёнка.

В Новосибирском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении замдиректора строительной организации, которого обвиняют в гибели девятилетнего ребёнка в канализационной трубе, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области. 16 ноября в суд поступило уголовное дело против Ивана Гребельного, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 ч. 2 УК РФ.

По данным следствия, 1 августа 2023 года, девятилетний мальчик самостоятельно проник на территорию объекта и спустился в камеру канализационного коллектора, которая находилась на расстоянии 65 метров от дома №1 на улице Зеленая в поселке Кудряшовский. Ребенок провалился в специально сделанное по указанию обвиняемого отверстие в централизованную систему водоотведения.

Смерть ребенка наступила вскоре после этого в результате утопления в централизованной системе водоотведения.

Дата проведения судебного заседания пока не определена.

Ранее Сиб.фм писал, что тело погибшего в дачном посёлке Кудряшовском девятилетнего мальчика удалось достать из трубы лишь спустя час после происшествия — его обнаружили в очистном сооружении в 2,5 километрах от места трагедии.