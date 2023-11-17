Демонтировали фундаменты трёx школ в Новосибирске

В Новосибирске демонтировали фундаменты трех школ, строящихся по концессии.

Начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что фундаменты трёх из шести школ, строящихся по концессионному соглашению в Новосибирске, пришлось демонтировать за счёт концессионера из-за ошибок строителей, которые отклонились от проекта.

«В трёх школах концессионер по своему усмотрению заменил сваечный фундамент на столбчатый. Он не вынес нагрузки. Строительство школ пришлось остановить», – рассказал Алексей Нечунаев.

Ранее концессионеру были выставлены штрафные санкции за нарушение проектной документации и самостоятельную замену материалов.

Напомним, что барнаульский застройщик построит школу в Новосибирске.