Директора Новосибирской организации «РосИнсталПроект» оштрафовали на 900 тысяч рублей за невыполненные работы на «платовском мосту»

Прокуратурой Майминского района Алтайского края была проведена проверка по факту исполнения законодательства в сфере реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», по результатам которой был оштрафован директор новосибирской организации «РосИнсталПроект» на 900 тысяч рублей.

Было установлено, что в июле 2022 года новосибирская организация заключила госконтракт на корректировку проектной документации на строительство моста через реку Катунь в Алтайском крае. Срок завершения работ по контракту — 26 декабря 2022 года. В ходе проверки выяснилось, что в установленное время работы в полном объеме не были выполнены.

В отношении директора было возбуждено административное дело. Мировой судья пятого судебного участка Центрального судебного района Новосибирска признал виновным руководителя организации и назначил ему штраф в виде 900 тысяч рублей

По информации с сайта госзакупок, также стало известно, что 8 февраля 2023 года заказчик предъявил поставщику услуг требование об уплате неустойки — 404 тысяч рублей.

Напомним, что Глава СК потребовал доклад о проверке реабилитационного центра под Новосибирском.