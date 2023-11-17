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Глава СК потребовал доклад о проверке реабилитационного центра под Новосибирском

Фото: ru.freepik.com

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке реабилитационного центра под Новосибирском

После заявлений пациентов о психологическом и физическом насилии в реабилитационном центре под Искитимом в Новосибирской области началась доследственная проверка по признакам преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин, Глава Следственного комитета России, потребовал предоставить ему доклад с результатами проверки.

Уточним, что максимальный срок по статье — шесть лет лишения свободы.

Подробнее узнать о происшествии можно в материале Сиб.фм.

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Нина Раневская
Журналист

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