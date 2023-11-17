Дошли до суда уголовные дела о поддельных рыбных консервах в Новосибирске

В Новосибирске подделывают рыбные консервы.

Как сообщает издательство «АиФ Новосибирск», по данным прокуратуры региона, в Новосибирской области в суд направлены уголовные дела в отношении двух предприятий, которые производили и продавали рыбные консервы без нанесения информации, предусмотренной законодательством.

По данным следствия, с января по ноябрь прошлого года две крупные организации занимались производством и сбытом рыбных консервов из сырья, которое не соответствовало наименованию на этикетках. Россельхознадзор подчеркивал, что более 80% производимых в стране консервов с наименованием «Сайра натуральная тихоокеанская» кладут в консервы селедку или сардину. Такие фальсифицированные рыбные консервы поставляются в том числе для питания в социальных учреждениях России — детских садах, школах, больницах, интернатах.

Сейчас зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух руководителей организаций, которые производят консервы. Их обвиняют по статье за производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Напомним, что на российских рынках торгуют опасным фальсификатом.