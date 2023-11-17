сегодня
17 ноября, 18:18
пробки
7/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 88.94 | eur 96.59
сегодня
17 ноября, 18:18
пробки
7/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 88.94 | eur 96.59
сегодня 17:37
проиcшествия

Двухлетнюю девочку из Красноярска дергала за волосы воспитатель

Фото: МВД по Красноярскому краю

Из-за разбросанных игрушек воспитатель из Красноярска дернула за волосы двухлетнюю девочку

В Красноярском детском саду «Академия детства» на улице Линейной воспитатель дернула двухлетнюю девочку за волосы из-за того, что она устала убирать за ребенком разбросанные игрушки.

Инцидент произошел 10 ноября около 19 часов. Мать девочки подошла к детскому саду и начала снимать видео о том, как ее ребенок играет. В этот момент воспитатель схватила девочку за волосы и дернула в сторону, после чего резко отпустила.

По словам педагога, дернула она двухлетнюю девочку несильно, тем не менее мать написала заявление в прокуратуру, в результате чего воспитателя уволили по статье.

В данный момент ее проверяют сотрудники прокуратуры и полицейские Красноярска.

Напомним, в Новосибирске откроется новый детский сад на Гребенщикова, который решит проблему дефицита дошкольных мест.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в