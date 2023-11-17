Эксперт Смирнов объяснил, как вычислить на прилавке лекарство-подделку

Специалист рассказал, что отсутствие маркировки на препарате является веским поводом для сомнений.

Директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, что покупатель может вполне самостоятельно отличить поддельное лекарство от оригинала. Для этого, по его словам, можно воспользоваться специальной системой «Честный знак», который позволяет получить все данные о товаре. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на радио Sputnik.

Смирнов подчеркнул, что поводом для сомнения в препарате может стать отсутствие маркировки: «Если код есть, но лекарство не отразилось в «Честном знаке», это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений».

Кроме того, как утверждает эксперт, безупречной должна быть и упаковка лекарства. Также он посоветовал проверить и лицензию самой аптеки. Ее легко можно найти в открытом доступе, добавил специалист.

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